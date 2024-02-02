Біля Синьківки відбито 4 атаки армії Росії.

Російські загарбники безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних сил України на усіх гарячих напрямках, і зокрема, на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському, Запорізькому та Херсонському напрямках фронтах.

Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби відбулось 55 бойових зіткнень", - сказано у зведенні.

Зокрема, на Куп’янському напрямку українськими захисниками відбито 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Крім того, на Лиманському напрямку українськими захисниками відбито 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Загарбники обстріляли близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

Також на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

Разом з тим, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. У цій місцевості окупанти 6 разів намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

До того ж на Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське Донецької області. Обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону українських військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій українських військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області.

Росія готується до атак біля Бахмута

Керівник прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України Олег Калашніков сьогодні повідомив, що окупанти перегруповуються та готуються до нових атак на Бахмутському напрямку.

Водночас, підрозділи загарбників, які знаходяться на Бахмутському напрямку, укомплектовані приблизно на 50%.

Вас також можуть зацікавити новини: