У дівчинки діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

В суботу, 27 липня 2024 року, російські окупаційні війська завдали ударів по Донецькій області. Ворог атакував Мирноград та Курахове.

Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури. Зазначається, що внаслідок ворожих авіаційних атак поранень зазнали пʼятеро цивільних осіб, зокрема – 11-річна дитина.

"27 липня 2024 року російська армія нанесла 3 авіаудари по м. Курахове керованими авіабомбами, ймовірно, "КАБ-250" по центральній частині міста. Зазнали тілесних ушкоджень 4 цивільних. Трьох жінок віком 19, 40, 58 років та 50-річного чоловіка доставлено до лікарні з множинними осколковими пораненнями", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас під час удару по м. Мирноград, ворог, попередньо, застосував "ФАБ-500" з УМПК. Поранено 11-річну дівчинку, яка перебувала на подвір’ї приватного домоволодіння. У неї діагностовано мінно-вибухову травму й різану рану передпліччя.

Пошкоджено багатоквартирні й приватні житлові будинки, заклади освіти, автомобіль і трансформаторну підстанцію. За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки РФ по Україні

27 липня біля 12:40 російські загарбники вдарили з РСЗВ по середмістю Глухова Сумської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 14-річний хлопчик. Ще 13 людей, серед яких 7 дітей, поранено, заявили в поліції.

Крім того, пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, транспортні засоби. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Вас також можуть зацікавити новини: