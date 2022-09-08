Голова ОВА закликав жителів області перебувати в укриттях.

Окупанти завдають ударів по Харкову із реактивних систем залпового вогню, внаслідок обстрілів в області загинула жінка.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Окупанти, зазнаючи ганебних поразок на фронті, продовжують тероризувати мирне населення Харківщини. У Харкові наносять удари із реактивних систем залпового вогню, зафіксовані влучання у Салтівському районі", - зазначив він.

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Крім того, внаслідок останнього обстрілу окупантами Чугуївщини загинула жінка.

Синєгубов закликав жителів області перебувати в укриттях.

Як повідомляв УНІАН, внаслідок сьогоднішнього ранкового удару російських окупантів по Харкову пошкоджена адміністративна будівля в Індустріальному районі.

Внаслідок удару загинули два чоловіки 21 і 65 років. "Поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані. Стан ще трьох пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років", - зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов і додав, що постраждалим надається вся необхідна допомога медиків.

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