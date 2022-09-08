Внаслідок удару загинули двоє чоловіків, поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані.

Внаслідок сьогоднішнього ранкового удару російських окупантів по Харкову пошкоджена адміністративна будівля в Індустріальному районі.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Сьогодні о 10 ранку російські окупанти здійснили черговий терористичний акт в Харкові. Внаслідок ракетного удару по Індустріальному району пошкоджена адміністративна будівля. Ще одна ракета вдарила в землю поруч", - повідомив він.

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За його даними, внаслідок удару загинули два чоловіки 21 і 65 років. "Поранення отримали 5 осіб. Двоє з них - 49-річний чоловік і жінка 21 року - в тяжкому стані. Стан ще трьох пацієнтів лікарі оцінюють як середній, йдеться про чоловіків 31, 52 і 53 років", - зазначив Синєгубов і додав, що постраждалим надається вся необхідна допомога медиків.

Як повідомляв УНІАН, росіяни вранці 8 вересня завдали ударів по кількох районах Харкова. Тоді повідомлялось про двох загиблих та п'ятьох поранених, але детальної інформації про них не було. Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, попередньо, окупанти завдали ударів з РСЗВ.

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