Таким чином російські загарбники готуються до так званих "референдумів" щодо приєднання захоплених територій України до РФ.

Росіяни погрожують "націоналізувати" житло українців, якщо вони до 1 жовтня не повернуться в окуповані населені пункти.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.

Так, на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в ході підготовки до так званих "референдумів" окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.

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"У разі відмови, житло російські загарбники погрожують "націоналізувати", - повідомили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, росіяни планували провести псевдореферендум щодо приєднання окупованих територій України 11 вересня.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, загарбники перенесли голосування на 4 листопада. На його переконання, це точно не остання дата, яку озвучують окупанти.

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