Росіяни погрожують "націоналізувати" житло українців, якщо вони до 1 жовтня не повернуться в окуповані населені пункти.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00.
Так, на тимчасово захоплених територіях Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей в ході підготовки до так званих "референдумів" окупанти закликають місцевих жителів, які виїхали за межі тимчасово захопленої території, повернутися до своїх домівок до 1 жовтня.
"У разі відмови, житло російські загарбники погрожують "націоналізувати", - повідомили у Генштабі.
Як повідомляв УНІАН, росіяни планували провести псевдореферендум щодо приєднання окупованих територій України 11 вересня.
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, загарбники перенесли голосування на 4 листопада. На його переконання, це точно не остання дата, яку озвучують окупанти.