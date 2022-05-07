Постраждалих немає, пошкоджена інфраструктура.

Окупанти випустили по Одеській області 4 крилаті ракети із застосуванням стратегічної авіації

Про це журналістам повідомили в ОК "Південь".

"По Одещині завдано ракетний удар 4 крилатими ракетами із застосуванням стратегічної авіації. Ворог продовжує не тільки фізичне руйнування інфраструктури регіону, а й психологічний тиск на цивільне населення. Українська нація - незламна: постраждалих немає, пошкодження інфраструктури - відбудуємо", - йдеться у повідомленні.

У командуванні закликали громадян дотримуватися норм безпеки, не нехтувати попередженнями про повітряну тривогу, не піддаватися паніці та не заважати Збройним силам та Силам оборони виконувати свої задачі.

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка на Полтавщині: ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

Крім того, окупанти вдарили ракетами по Краснограду на Харківщині. Попередньо повідомляється про відсутність загиблих та поранених внаслідок удару.

Вас також можуть зацікавити новини: