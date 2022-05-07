Ракета влучила у інфраструктурний об’єкт, інформація про постраждалих уточнюється.

Російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка на Полтавщині: ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Російський ворог ударив ракетами по Карлівці - приліт в обʼєкт інфраструктури. Інформацію про руйнування та постраждалих уточнюємо", - зазначив Лунін.

Інформацію про обстріл підтвердив і мер Полтави.

"Під час сьогоднішньої тривоги рано вранці ракета вдарила по Карлівці Полтавської області. "Приліт" вцілив в об'єкт інфраструктури. На місці працюють спеціалісти", - повідомив Олександр Мамай.

Станом на 10:25 голова полтавської облвійськадміністрації уточнив, що жертв і постраждалих внаслідок ворожого удару по інфраструктурі в Карлівці немає.

"Пожежа вже ліквідована. Вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлях, розташованих неподалік", - написав Дмитро Лунін.

Нагадаємо, у Харківській області в ніч проти 7 травня внаслідок обстрілу військ Російської Федерації було знищено Національний літературно-меморіальний музей Григорія Сковороди у селі Сковородинівка. Снаряд влетів під дах старовинного маєтку, спалахнула пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею.Внаслідок обстрілу був поранений 35-річний син директора музею – він цієї ночі охороняв приміщення.

Вас також можуть зацікавити новини: