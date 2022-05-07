Постраждали об'єкт критичної інфраструктури, навколишні будівлі та автомобілі.

Вранці 7 травня російські окупанти вдарили ракетами по Краснограду на Харківщині. Попередньо повідомляється про відсутність загиблих та поранених внаслідок удару.

Про це повідомляє Харківська ОВА.

"Від ворожих обстрілів постраждав об'єкт критичної інфраструктури у Красноградській громаді. За попередніми даними, окупанти завдали 2 удари після 8 ранку. Від обстрілів постраждали навколишні будівлі, автомобілі", - повідомили в ОВА.

На щастя, жертв серед населення немає. Інформація щодо ударів уточнюється.

Нагадаємо, що сьогодні російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка на Полтавщині: ракета влучила в інфраструктурний об’єкт.

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