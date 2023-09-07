Пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Сьогодні вночі окупанти завдали чергового удару по портах Одеської області. Російські терористи атакували ударними безпілотниками південь регіона упродовж трьох годин.

"Це вже четверта атака на Ізмаїльський район за останні п’ять днів. Внаслідок сьогоднішнього нальоту "Шахедів" у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля", - повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, сьогодні вночі через ворожу атаку постраждала одна цивільна особа - водій вантажного автомобіля, який отримав легку травму ноги. Зараз на місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

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У свою чергу, у прес-службі Сил оборони півдня України поточнили наслідки нічної атаки Росії на цивільну інфраструктуру Подунав'я.

"Цілями ворога залишаються припортова, сільськогосподарська та інша цивільна інфраструктура регіону. Влучанням пошкоджено елеватор, адмінбудівлі, складські приміщення, вантажні автомобілі. Один з водіїв отримав поранення, йому надано допомогу на місці", - розповіли військові.

Зазначається, що під час нічної атаки підрозділами протиповітряної оборони на Одещині 24 безпілотних літальних апарати типу Shahed-131/136.

Атака російських окупантів в ніч на 6 вересня - що відомо

Вночі кілька годин лунала повітряна тривога, під час якої у Повітряних силах ЗС України наголошували, що існує загроза жителям південних міст Одещини - Кілії, Ізмаїлу та Рені.

Нагадаємо, у ніч на 6 серпня російські окупанти завдали дронового удару по Ізмаїльському району Одещини. Внаслідок атаки, загинула цивільна особа - співробітник агропідприємства. У кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі - пошкоджено об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури - елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства, та житлові будинки.

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