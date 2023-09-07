Ударні дрони росіян вже були зафіксовані над акваторією Чорного моря, на сході – загроза застосування ворогом балістичного озброєння.

У ніч проти четверга, 7 вересня, російські окупаційні війська вчергове за останні кілька днів запустили по Україні ударні дрони типу Shahed. Існує загроза удару для південних областей.

Про наближення ворожих БпЛА повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

"Південні області загроза застосування ворогом ударних БпЛА! У разі оголошення тривоги у вашій області – прямуйте в укриття", – наголосили військові.

Відео дня

Відомо, що група ударних БпЛА прямує з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району. Також є загроза для Приморського.

Тим часом, Україною шириться повітряна тривога. Сирени увімкнули в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Полтавській та Сумській областях.

Станом на 00:58 карта тривог виглядає так:

Водночас у Повітряних силах попередили, що для східних регіонів країни є загроза застосування балістичного озброєння.

Оновлено: У ПС ЗСУ повідомили, що ворожі дрони прямують у бік Ізмаїла та Кілії на Одещині.

Оновлено 01:10: "Рені – БпЛА в Вашому напрямку! Загроза по БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Ізмаїльського району залишається", – уточнили в Повітряних силах.

Оновлено 01:25: На Сумщині працює ППО, повідомили в Сумській ОВА.

Оновлено 01:47: На Полтавщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донеччині – відбій тривоги. Загроза застосування ворогом балістичного озброєння наразі залишається лише для Сумщини, повідомили Повітряні сили.

Тим часом продовжується атака дронів на Одещину. Мешканців Кілії та Ізмаїлу просять залишатися в укриттях.

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Атаки дронів по Україні

Останніми днями окупанти активно атакують Одеську область дронами. Мета ворога – портова інфраструктура регіону.

У області зафіксовано значні пошкодження. В ніч на 6 вересня дрон влучив енергетичний об’єкт на Одещині. Пошкоджено лінії електропередач.

У ніч на 4 вересня ворог атакував дронами не лише Одеську, а й Дніпропетровську область. Загалом РФ запустила 32 "Шахеди". 23 ворожих дрони знищили українські захисники.

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