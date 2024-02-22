Приорітет номер один у ворога буде наступ на Куп’янськ, а номер два – плацдарм в Кринках.

Російські окупанти намагаються перехопити ініціативу і йде достатньо потужний наступ з двох сторін на Роботине Запорізької області. Про це сказав екс-командир взводу батальйону "Айдар", ветеран АТО Євген Дикий в ефірі телемарафону.

"Цей наступ йде щонайменше днів п'ять, якщо не тиждень, але поки що успіхів особливих вони не досягнули. Тобто на околиці Роботиного вони вийшли, але там застрягли. Там йдуть досить жорсткі зустрічні бої, близькі бої", - сказав Дикий.

На його думку, логіка росіян зрозуміла: в них була непогано побудована лінія Суровікіна - комплекс фортифікаційний споруд та окопів, побудований окупантами в другій половині 2022 року під час російського вторгнення в Україну, яка складається з трьох ліній оборони, які між собою взаємозалежні.

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"За підсумками нашого наступу минулого року вся перша лінія тепер у наших руках і дві третіх другої лінії також. Звичайно, це їх напружує і нервує, вони бояться, що коли ми почнемо наступати знов, а є сподівання, що це відбудеться, коли до нас прийдуть снаряди, то оту одну третю лінію вони не втримають, тому для них дуже важливо повернути собі оці укріплення, які ми відбили в них минулого року, зокрема, Роботине", - розповів Дикий.

За його словами, для окупантів це суто військова генеральська операція, а не політична, як в Авдіївці. При цьому логіка російських генералів зрозуміла, але всі дії ворога не матимуть успіху, бо з нашого боку там доволі серйозне угрупування, яке має хороше укріплення.

Експерт зазначає, що Роботине на сьогодні - це "номер три по гарячості напрямків". При цьому Дикий спрогнозував, що для ворога приорітетом для наступу номер один буде Куп’янськ, а пріоритет номер два – буде плацдарм в Кринках з метою відкидання наших бійців на правий берег.

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У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті. Так, на Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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