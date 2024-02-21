Російські загарбники на кількох напрямках посилили атаки, аби розтягнути українські війська на фронті.

Зниження темпу бойових дій біля села Роботине у Запорізькій області дозволило російським загарбницьким військам відновити сили.

"Російські сухопутні війська продовжують, і досить імовірно, посилили їхні наземні атаки на межі Роботиного на півдні України, яке було відвойоване влітку 2023 року під час контрнаступу України. З того часу село перебуває на лінії фронту", - повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

При цьому, російська 58 загальновійськова армія і російські повітряно-десантні війська, які діють у цьому районі, зазнали важких втрат під час українського контрнаступу.

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"Однак, знижений операційний темп з того часу, і постійні російські зусилля з вербування, імовірно, дозволили російським силам відновитися на цьому напрямку", - відзначає розвідка.

Водночас, російські війська впродовж минулого тижня посилили атаки на кількох пунктах лінії фронту, імовірно з наміром розтягнути українські сили.

Бої у Запорізькій області

Як повідомляв УНІАН, Роботине було звільнено з-під окупації Силами оборони України наприкінці серпня 2023 року внаслідок важких боїв, які тривали усе літо.

4 лютого президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських захисників у районі села Роботине. Глава держави побував у розташуванні 65-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України. Під час його візиту у цій місцевості продовжувалися активні бойові дії і було чути відносно близькі розриви.

19 лютого у цьому районі окупантам вдалось пробити оборону ЗСУ. Росіяни розпочали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Сили оборони змогли стримати тиск противника.

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