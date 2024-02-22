На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області.

Росіяни активно застосовують авіацію та квадрокоптери типу "FPV", проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби відбулось 84 бойових зіткнення.

"Загалом ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури", - сказано у повідомленні.

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На Куп’янському напрямку ворог здійснив 4 спроби наступу в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог, намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Роздолівка, Веселе Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області; Терни, Торське, Серебрянка, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку силами оборони відбито 8 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка Іванівське, Кліщіївка та Торецьк, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Також, під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Андріївка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Сєверне і Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Красногорівка, Новомихайлівка, Парасковіївка.

На Новопавлівському відбито 2 атаки ворога в районі населеного пункту Золота Нива. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Старомайорське. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське та Урожайне.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 4 атак противника західніше Вербового та в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівка Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 5 населених пунктів, серед них місто Очаків Миколаївської області.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Після захоплення Авдіївки російські окупанти перегруповуються, підтягують нові ресурси, перепочинку там немає. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", офіцер Збройних сил України Дмитро Лиховій. Він зазначив, що за чотири місяці Авдіївської операції загальні втрати росіян склали більше 47 тисяч осіб.

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