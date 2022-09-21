Наша авіація завдала удари по 19 районах зосередження ворога, артилерія - по 40.

Українські захисники протягом доби відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

"За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка", - зазначено у повідомленні.

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За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БПЛА супротивника.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема, по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого Росія вдерлася в Україну. Ворогам вдалося захопити частину півдня та сходу нашої країни. Наша армія дає гідну відсіч супротивнику і наприкінці серпня пішла у контрнаступ. У результаті контрнаступу були звільнені низка населених пунктів.

На українській землі станом на 20 вересня вже ліквідовано 54,8 тис. супротивників.

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