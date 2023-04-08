В Україні вороги продовжують зазнавати значних втрат, зазначили у Генштабі.

У Росії для поповнення втрат на війні в Україні планують достроковий випуск курсантів вищих військових навчальних закладів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму зведенні станом на 18:00 суботи, 8 квітня. "Російські загарбники продовжують зазнавати значних втрат. Для їх поповнення керівництвом збройних сил Російської Федерації прийнято рішення про проведення 29 квітня поточного року дострокових випусків з вищих військових навчальних закладів у Москві, Санкт-Петербурзі, Костромі, Пензі, Омську, Тюмені, Казані, Новосибірську, Вольську та Благовєщенську", - йдеться у повідомленні.

При цьому, як зазначили в Генштабі, випуски з ВВНЗ, що готують спеціалістів для військових частин ракетних військ стратегічного призначення, повітряно-космічних сил та військово-морських сил ЗС РФ, проводитимуть відповідно до запланованих раніше графіків.

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Втрати ворога в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, українські захисники минулої доби ліквідували 570 російських окупантів, з 24 лютого 2022 року знищені близько 177 тис. 680 супротивників.

Влада РФ вже вигадала кілька способів поповнити лави окупантів - кидання на війну строковиків, приховані мобілізаційні заходи, так звана часткова мобілізація.

Також журналісти дізналися, що російська влада планує поповнити свою армію 400 тисячами контрактників, і регіонам вже розіслали рознарядки.

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