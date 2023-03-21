Літом на українській землі можуть з'явитися "свіжі" супротивники.

Російські окупанти у Краснодарському краї проводять активну роботу з військовослужбовцями строкової служби щодо підписання ними контрактів.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 вівторка, 21 березня. "Російська Федерація не відмовляється від загарбницької війни, попри численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками щодо підписання ними контрактів. "Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року", - зазначається у зведенні Генштабу.

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Новини про армію Росії - сьогодні це варто знати

13 березня стало відомо, що у Держдуму РФ внесли проект закону про підвищення віку призовників. Проектом закону пропонують наступного року призивати в армію РФ чоловіків у віці від 18 до 30 років.

Британська розвідка вважає, що влада Росії могла вирішити змінити призовний вік, щоб завдяки студентам збільшити кількість своїх військових. ЗМІ також дізналися, що РФ планує поповнити свою армію 400 тисячами контрактників, і регіони вже отримали рознарядки.

За відомостями української сторони, російська влада кидала на війну проти нашої держави строковиків, а також проводить приховані мобілізаційні заходи.

Варто зазначити, що в Україні вже ліквідували близько 166 570 окупантів.

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