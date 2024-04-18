Не підтримують це лише 12% з числа опитаних українців.

Понад 74% опитаних громадян України підтримують ідею про відправку на допомогу ЗСУ військового контингенту західних держав-союзників. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводилось соціологічною службою Центру Разумкова з 21 до 27 березня 2024 року.

Питання було пов’язано з тим, що в лютому президент Франції Еммануель Макрон висловив тезу про можливість відправки в перспективі до України військового контингенту. Зокрема 48,2% респондентів сказали, що підтримують цю ідею і ще 26,1% - "скоріше підтримують". 12,2% респондентів відповіли, що не підтримують таку ініціативу і 13,4% було важко відповісти на запитання.

У Центрі Разумоква зазначають, що ідею відправки до України військових підрозділів західних держав-союзників підтримує більшість опитаних у Західному (87%), Центральному (78%) та Східному (66%) регіонах та відносна більшість (47,5%) респондентів у Південному регіоні. Не підтримують відповідно 4,5%, 10%, 19% і 27%.

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Опитування проводилось методом face-to-face, була вивчена думка 2020 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Відправка західних військ в Україну: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що обговорював із партнерами питання можливої відправки військ в Україну. Він зазначав, що єдності в цьому питанні немає.

За даними французької газети Le Monde, Париж розмірковував над цим питанням щонайменше з минулого літа. У лютому Макрон у вузькому колі сказав, що цього року, ймовірно, доведеться відправити невеликий контингент в Одесу.

Низка країн НАТО у відповідь на заяви Макрона публічно відкинули ідею відправки військ в Україну.

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