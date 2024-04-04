Він вважає, що Україні треба надати всю необхідну допомогу, але без "чобіт на землі".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон виключив введення західних військ в Україну. Він пояснює це тим, що відправка військових стане "мішенню" для Путіна.

Водночас в інтерв'ю Українській службі BBC він сказав, що війна буде програна, якщо союзники не активізуються. Наступного тижня він прибуде до Сполучених Штатів Америки, де планує закликати Конгрес надати Україні більше фінансової підтримки. Також Кемерен вважає, що союзники мають зміцнити свою обороноздатність.

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"Якщо ми зможемо отримати ці гроші від Конгресу, якщо ми зможемо надати Україні зброю, якої вона потребує, якщо ми зможемо показати Путіну, що він не зможе перечекати, і що Україна дасть відсіч і відвоює більше своєї території... Якщо ми зможемо зробити все це, хто б не прийшов до влади в листопаді (на виборах президента у США - УНІАН), ми подивимося на ситуацію в Україні і подивимося на все більше і більше членів НАТО, які витрачають 2% свого ВВП на оборону, і скажемо, що це історія успіху", - заявив він.

Міністр впевнений, що НАТО втрутиться, якщо Росія нападе на Польщу або країни Балтії, однак західних "чобіт на землі" в Україні не буде. Натомість він закликає надати українській армії всю можливу допомогу.

"Деяка зброя має термін придатності. Набагато краще віддати її Україні, і вона зможе нею користуватися, ніж виводити її з експлуатації у себе вдома, що фактично коштує грошей", - зазначив Кемерон.

Відправка західних військ в Україну: що відомо

Більшість країн НАТО вже заявили, що не відправлятимуть своїх військових в Україну. Говорити про це готові у Франції, Литві, Естонії та Нідерландах.

У Великій Британії не вперше відкидають цю ідею, однак колишній міністр оборони Бен Воллес вважає такі категоричні заяви помилкою. На його думку, в цій ситуації двозначність може бути частиною стримування Росії.

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