Петр Павел вважає, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як повернути українські території.

Президент Чехії Петр Павел закликав "якомога швидше переконати Росію", що вони не можуть досягти жодного значного успіху на полі бою в Україні та мають сідати за стіл переговорів, повідомляє "Голос Америки".

"Ми повинні застосовувати усі можливі політичні дії та переконати якомога більше країн, що цей конфлікт має бути вирішено відповідно до міжнародного права, особливо з принципами Статуту ООН", - наголосив він.

Павел також зауважив, що потрібно зробити все можливо, щоб переконати Китай, що бути пов'язаним з Росією - це не в його інтересах, а також створити тиск з боку Китаю на Росію для переговорів.

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"І потім, як тільки почнуться переговори, очевидно, що наша позиція повинна полягати не в легалізації окупованих територій як російських, а в тому, щоб оголосити їх тимчасово окупованими територіями, які ми ніколи не визнаємо російськими. Але ми розуміємо, що за нинішніх обставин немає реалістичного варіанту, як їх повернути", - додав чеський президент.

Переговори України і РФ - останні новини

Як раніше писав УНІАН, Путін і Сі вважають, що переговори між Україною та РФ відбудуться до кінця року. За даними видання El Pais, угорський прем'єр Віктор Орбан з'ясував думку глав РФ і Китаю під час зустрічей з ними.

Водночас голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що мирних переговорів між РФ та Україною до кінця 2024 року не буде.

"У Росії на цей час є військова перевага. На сьогодні переговорів немає, а є тільки галас навколо цієї теми. Є заяви Путіна щодо вимог до України, які, по суті, передбачають капітуляцію. І для нас це неприйнятно. До кінця року і не менше ніяких переговорів про мир не буде. Різні ініціативи, консультації, заяви будуть. І не більше", - наголосив Фесенко.

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