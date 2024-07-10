Віктор Орбан з'ясував думку глав РФ і Китаю під час зустрічей з ними.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після відвідин України провів зустрічі з Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Однією з головних тем стало повномасштабне вторгнення Російської Федерації на українську територію.

Видання El Pais пише, що Орбан написав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю і лідерам ЄС, у якому перерахував аргументи Кремля з приводу війни проти України і бачення Китаєм повномасштабного вторгнення.

За його словами, ЄС повинен комунікувати з Китаєм, щоб підготуватися до майбутнього мирного діалогу, і що Пекін бачить себе як "чесного посередника".

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"Голова Сі бачить політику Китаю як політику миру, в той час як політика США і Європи - це політика війни, в якій Європа автоматично слідує американській лінії", - написав угорський прем'єр.

Говорячи про формулу миру, Орбан зазначає, що Путін вважає "актуальною" пропозицію, яку було висунуто навесні 2022 року.

План передбачав, що український півострів Крим залишиться під російською окупацією на деякий час, але без українського визнання, Київ відмовляэться від членства в НАТО, встановлює граничну чисельність і потенціал українських військ, а також заявляв, що кілька західних країн нададуть "гарантії безпеки" і допомогу нейтральній Україні в разі нападу.

Путін хотів приєднатися до команди країн-гарантів і вимагав, щоб вони санкціонували будь-яке втручання будь-якої з них для допомоги Києву. Тоді переговори зірвалися через оприлюднення звірств армії РФ.

Тепер Орбан стверджує, що Путін і Сі припускають, що нові мирні переговори між Росією та Україною відбудуться до кінця року. За його словами, російський лідер не згадав про свої втрати на фронті, але згадав про втрати України, які, за його словами, становлять від 40 000 до 50 000 осіб на місяць, і про те, що в останні тижні бойові дії посилилися.

"Саме тому російський президент був здивований тим, що український президент відхилив пропозицію про тимчасове припинення вогню", - каже Орбан.

Путін пропонує припинення бойових дій з низкою умов, які здебільшого означають капітуляцію української армії.

Візит Орбана до РФ і Китаю - головні новини

2 липня президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрілися в Києві.

Згодом Орбан прилетів до Москви, щоб зустрітися з російським правителем Путіним, після чого вирушив до Китаю, де наполягав на припиненні вогню в Україні під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Після відвідин Пекіна Орбан вирушив із візитом до США.

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