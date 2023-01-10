Олексій Новицький збив російський бомбардувальник СУ-25, але сам не врятувався.

Оператор протиповітряного зенітно-ракетного комплексу героїчно загинув під Бахмутом. Захисник збив російський бомбардувальник СУ-25.

Зазначається, що пост повітряного спостереження помітив російський літак. Оператор ПЗРК "Стінгер" Олексій Новицький успішно збив бомбардувальник, після чого спустився до побратимів в укриття.

Військовим повідомили, що насуваються винищувачі окупантів, тому було необхідно вийти на позиції, і саме в цей момент росіяни вдарили артилерією. Один з російських снарядів потрапив в пункт спостереження, в результаті чого Новицький загинув на місці, а його побратим отримав поранення.

"Я навіть не зрозумів, як він прилетів до нас. Відкинуло мене, цього я побачив вже, коли схопився за "Стінгер" бігти вниз. Дружили ми з ним з того моменту, як тільки нас призвали. Він був хорошою людиною, завжди відгукувався, коли його щось просили", - розповів про трагедію один з військових в коментарі ТСН.

Загиблий боєць був родом їх Хмельницької області. Йому було 50 років. На фронт він прийшов як доброволець, а до цього працював на будівництві. У нього залишилася мати і троє дітей.

Бої за фортецю Бахмут - що відомо

Жорстокі бої за Бахмут тривають вже не перший місяць, але українська армія не дає спуску окупантам та тримає позиції. 9 січня президент Володимир Зеленський заявив, що битва за Донбас триватиме. За його словами, росіяни сконцентрували зусилля на Соледарі, але результатом битви стане звільнення Донбасу.

Своєю чергою глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що росіяни кидають величезні сили на штурм Соледара, але місто тримається.

За минулу добу, 9 січня, українські захисники відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Соледара і ще 10 населених пунктів на Донбасі. Противник завдав 8 ракетних і 31 авіаційний удар.

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