Тим часом протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар по території України.

За минулу добу українські захисники відбили ворожі атаки в районі Бахмута, Соледара та ще 10 населених пунктів на Донбасі. На своїй сторінці у Facebook Генштаб ЗСУ повідомив про ситуацію на фронті та ворожі обстріли.

"Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському напрямках, намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямку. Зосереджує зусилля на захопленні Донецької області в межах адміністративного кордону, успіху не має.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Червонопопівка Кузьміне Луганської області та Соледар, Білогорівка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Курдюмівка, Майорськ, Мар’їнка і Побєда Донецької області", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Від обстрілів рашистів постраждали декілька міст.

"Здійснив 63 обстріли з реактивних систем залпового вогню, в тому числі по цивільній інфраструктурі міст Харків, Херсон, Краматорськ Донецької області та Очаків на Миколаївщині. Є постраждалі серед мирного населення. Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України", - додали у Генштабі.

Тим часом на Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли позицій наших військ та цивільних об'єктів в районах 11 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах 22 населених пунктів Харківської та Луганської областей.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема, Соледар та Бахмут Донецької області. На Авдіївському напрямку вогневого впливу зазнали 7 населених пунктів Донецької області.

На Новопавлівському напрямку обстріляно 3 населених пункти на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневе ураження потрапили райони 21 населеного пункту. На Херсонському напрямку від ворожих артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Чорнобаївки, Антонівки, Золотої Балки та Херсона.

Бахмут та Соледар - ситуація у містах-фортецях України

9 січня президент України Володимир Зеленський наголосив, що битва за Донбас триває і хоч окупанти зараз сконцентрували найбільші свої зусилля на Соледарі, все одно результатом цієї важкої й тривалої битви стане звільнення всього Донбасу. За його словами, у Соледарі уся земла під трупами рашистів.

Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв, що російські окупанти сконцентрували величезні зусилля на штурмі Соледара, але місто тримається завдяки українським захисникам. Однак від інфраструктури Соледара майже нічого не залишилося.

Між тим українські військові досягли успіху біля Кремінної. Крім цього, допомагають партизани, які можуть атакувати ворога в тилу.

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