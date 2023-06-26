Удари завдавалися під прикриттям грози і потужного шторму.

Оперативне командування "Південь" оприлюднило остаточні дані ворожої атаки, яка сьогодні вночі відбулася по Миколаївщині та Одещині. Було влучання в склад.

Як зазначається, під прикриттям грози і потужного шторму окупанти спрямували з акваторії Чорного моря ракети типу "Калібр" та ударні дрони типу "Shahed-136".

Над Миколаївщиною знищено 3 ударних дрони. Також два "Калібри" та чотири дрони-камікадзе було збито над Одещиною.

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"Одна ракета влучила у складське приміщення в Одеському районі. Внаслідок збиття уламки дронів впали на відкриту територію, а вибуховими хвилями понівечено вікна в багатоквартирних будинках прибережної зони", - розповіли військові.

За даними військових, інформації про постраждалих поки ще не надходило.

Нічний обстріл 26 червня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уночі російська армія завдала комбінованого удару по Одещині ракетами морського базування "Калібр" та дронами-камікадзе. Українські військові повідомили про збиття двох "Калібрів" ще на підльоту до узбережжя.

За словами керівниці обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталі Гуменюк, військові не могли відразу встановити наслідки атаки через зливу.

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