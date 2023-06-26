Знищено дві крилаті ракети "Калібр" та 7 "Шахедів".

У ніч на 26 червня Російська Федерація вдалася до комбінованого удару по території України. Силами ППО було знищено 13 повітряних цілей.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, російські окупанти атакували нашу країну переважно з південного напрямку.

"Здійснено пуски трьох крилатих ракет "Калібр" з підводного човна у Чорному морі та вісьмох ударних безпілотників іранського виробництва Shahed-136/131 із східного узбережжя Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

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Сили ППО повітряного командування "Південь" знищили дві крилаті ракети "Калібр" та 7 "Шахедів".

Крім того, Росія запустила з північного напрямку 4 БпЛА невстановленого типу (імовірно, ударні). Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування "Центр".

Атака на Одесу в ніч на 26 червня 2023

У ніч на понеділок, 26 червня, в Україні оголосили повітряну тривогу. В Одесі пролунали гучні вибухи. Згодом стало відомо, що у місті працює ППО.

В Одеській військовій районній адміністрації повідомили пізніше, що російська армія атакує Одещину ударними безпілотниками та ракетами. Близько 4 ранку було оголошено відбої тривог по всій Україні.

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