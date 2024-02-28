Водночас, після збиття російських літаків, ворог відчутно зменшив кількість скидань КАБів, а їхні літаки перебувають подалі від лінії зіткнення.

Після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, але вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

Про це заявив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону. "У зоні відповідальності нашої бригади за цю добу було 17 штурмових дій. До окупації Авдіївки за день було 5-6 штурмових дій. Перед цим було 8-9. Це практично і вдень, і вночі. Тільки з вечора до 5-ї ранку було 8 (штурмових дій). Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це наразі допомагає. Але все-таки у них трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що у них в руках", - заявив він.

Водночас Цехоцький підкреслив, що після збиття російських літаків, ворог відчутно зменшив кількість скидань керованих авіабомб, а їхні літаки перебувають подалі від лінії зіткнення.

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"Загалом, те, що роблять Сили оборони, коли у них падають літаки, це значить, що вони починають боятися. Відчутно зменшилась кількість КАБ, які вони скидають. І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", - зазначив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка.

Він також наголосив, що кожен підрозділ ЗСУ свою роботу виконує відмінно.

Війна в Україні: новини

За даними Генштабу, протягом доби на фронті відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог завдав 8 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 25 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

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