Він вказав на проблему відсутності потужної фортифікації.

Колишній командир роти 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" Євген Дикий зазначає, що на Авдіївському напрямку ситуація "дуже загрозлива".

В ефірі каналу "КИЇВ24 live", відповідаючи на запитання щодо Авдіївки, та чи вдасться зупинитися ворога по лінії Бердичі - Орлівка - Тоненьке, Дикий зауважив, що військові роблять там усе можливе.

"Там немає потужної фортифікації. Там зараз є спроба зачепитися за водосховища і фактично по водосховищах вибудувати лінію оборони. Але якщо її прорвуть, радше, продавлять… тоді під великою дуже загрозою Курахове. А Курахове - як це не страшно звучить, але Курахове - це ключ до Вугледара… Чесно кажучи, я там бачу ситуацію як дуже загрозливу, яка поки що розвивається для нас у несприятливий бік", - сказав він.

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Екс-командир додав, що ключовим моментом тут є штурми ворога дуже переважаючими по кількості силами.

На уточнення щодо фортифікацій та того, що біля самої Авдіївки вони начебто були недостатньо підготовані, Дикий сказав: "Поблизу Авдіївки - так. Сама Авдіївка - там коксохім був. Але, знову ж таки, це ж не військова фортифікація. Але так вийшло, що коксохім сам по собі був дуже непоганою фортецею. А те, що було довкола, - це були певною мірою самопальні укріплення, які просто самі ж наші війська, при тому навіть не інженерні війська, а просто стройові частини, - вони самі їх собі накопали ще у 2014 році".

Ситуація на Авдіївському напрямку

Офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький заявив, що після захоплення Авдіївки у російських окупантів виникла ейфорія, вони продовжують штурмувати позиції Сил оборони майже цілодобово.

Водночас він підкреслив, що після збиття російських літаків ворог відчутно зменшив кількість скидань керованих авіабомб, а їхні літаки перебувають подалі від лінії зіткнення.

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