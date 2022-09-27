За словами Маляр, для українських бійців уже надходять великі партії зимового одягу.

Для українських військових уже надходять великі партії зимової форми. Питання з її забезпеченням вирішиться вже через декілька тижнів.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Зараз тема забезпечення зимовим одягом дуже схоже розвивається у соцмережах, як було свого часу із бронежилетами. Їх вже у запасі є 135 тисяч. Тобто не просто забезпечення, а ще й запас. Така сама ситуація із зимовим одягом", - зазначила вона.

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За словами Маляр, для українських бійців уже надходять великі партії зимового одягу: "Декілька тижнів — і ця тема зникне з обговорення. Її буде розв’язано".

Маляр пояснила, що до повномасштабного вторгнення РФ професійна армія України становила 215 тисяч бійців, а з початком війни було мобілізовано було сотні тисяч людей, яких треба забезпечити.

"У жодного виробника — ні в українського, ні в західного — немає в такій кількості одягу в стоку, щоб просто купити і привезти… Повністю контракти, які необхідні для забезпечення зимовим одягом, укладено. Зараз тривають питання логістики і відшивання цієї форми", - зазначила заступниця міністра оборони.

Форма для армії України: що відомо

В НАТО раніше повідомляли, що низка країн-членів Альянсу зобов'язалися поставити Україні зимову форму для військових. Загалом йшлося про те, що вони готові забезпечити близько 50% від запиту України.

Бельгія наприкінці серпня виділила 8 мільйонів євро на допомогу Збройним силам України. Ці гроші зокрема скерують на закупівлю зимового одягу для військових.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Міністром закордонних справ Королівства Данія Еппе Кофодом. За підсумками зустрічі голова МЗС заявив, що Данія передасть для ЗСУ зимову форму і одяг.

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