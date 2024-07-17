При цьому там пояснили, що деякі ракети, наприклад, повітряного базування, за замовчуванням були спроєктовані як одиниці, які здатні нести ядерний заряд.

Речник Військово-Морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук запевняє, що не має жодних підтверджень знаходження зараз у Криму складів з ядерною зброєю росіян та пояснив, що противнику немає сенсу "тягнути" туди таку зброю, тому що відповідні ракети спроможні летіти на дуже велику відстань.

Зокрема, військового попросили прокоментувати інформацію що оприлюднили деякі медіа, про те, що у окупованому Криму відновлюють склад ядерної зброї. "Я цю інформацію бачив. Наразі підтвердити її неготовий", - сказав Плетенчук Radio NV.

Також він додав, що поки ще не знає жодних підтверджень, які б свідчили про певний рух щодо відновлення таких небезпечних об’єктів у анексованому Криму, чи "підтягування" туди відповідних носіїв ядерної зброї. "Принаймні підтвердження таких фактів я не бачив", - наголосив речник.

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Водночас він пояснив, що деякі ракети, наприклад, повітряного базування, які росіяни вже застосовують проти України, за замовчуванням були спроєктовані як одиниці, які здатні нести ядерний заряд.

"Тому сказати, що це якось впливає на перебіг бойових дій, я не можу. Й знов таки, подібні боєприпаси мають дуже великий радіус дії, в сенсі – дальності застосування. Тому підтягувати їх сюди (у Крим – УНІАН) – особливого сенсу (в окупантів) нема", - сказав Плетенчук.

Окупація Криму

У травні 2024 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розповів, що на території тимчасово окупованого Криму перебувають до 230 військових об'єктів. За його словами, серед них - військові гарнізони, аеродроми, сховища боєприпасів, техніки, стаціонарні ЗРК. За даними Чубарова, на території Криму були збережені об'єкти, які будувалися для зберігання та обслуговування ядерної зброї - в тому числі й тієї, що використовується морськими військовими кораблями, зокрема, торпеди з ядерними боєприпасами.

Проте, чи є там зараз ядерна зброя, йому невідомо. Він вважає, що її зараз досить проблематично там влаштувати, адже окупанти навіть перемістили кораблі ближче до берегів Росії, до Новоросійська.

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