На звільнення окупованих земель впливає логістика.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що процес звільнення українських територій від російських окупантів пригальмовує логістика.

Як він зазначив в ефірі національного телемарафону, інтенсивність бойових дій на фронті дуже висока. Ворог здійснює тисячі ударів по позиціях українських військових щодня.

"Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика – 60 тисяч обстрілів щоденно по нашим позиціям. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати – зокрема снарядів до певних важких калібрів – величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим справимся", – наголосив Подоляк.

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Звільнення окупованих територій України

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ станом на 22 листопада звільнили від російських окупантів 1 886 населених пунктів. У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та заклади освіти.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Збройні сили України мають деокупувати ще близько 2 тисяч населених пунктів, захоплених російськими терористами. Він наголосив, що Росія своєю війною прагне не просто привласнити українську землю та ресурси, це є зіткненням "двох протилежних ставлень до людей і до життя".

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