Подоляк зазначив, що росіяни намагаються нашкодити українцям з помсти за своє безсилля.

Росія розуміє, що не зможе заволодіти Україною, тому руйнує об'єкти інфраструктури.

Про це радник керівника офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter, зазначивши, що до росіян прийде усвідомлення, що "все обов'язково доведеться відшкодовувати в епоху ru-репарацій".

"Російська логіка"... Руйнуючи інфраструктуру України, Росія демонструє усвідомлення факту: Україною їм не опанувати. А тому вони намагаються нашкодити з помсти за своє безсилля", - зазначив він.

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Також радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що українці зможуть вижити без електро-, водопостачання та опалення.

"Російський геноцид"... Безумовно, світу цікаво спостерігати за" нелюдським експериментом", який проводить путінський режим. Чи зможе вижити багатомільйонна Україна, якщо її позбавити енергетики, опалення, води та спробувати заморозити? Зможе", - зазначив Подоляк.

Удар по енергосистемі України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Тільки за одну добу було пошкоджено 30% енергетичної інфраструктури України.

З 10 жовтня атаки на об'єкти критичної інфраструктури не припинялися.

Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктах гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалися аварійні вимкнення електропостачання.

15 листопада Росія випустила по території України 100 ракет. Це був наймасовіший обстріл енергосистеми України з початку війни.

17 листопада 2022 року Міненерго заявило про те, що Росія намагається зупинити українські АЕС.

17 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що 10 мільйонів українців залишилися без світла. Того ж дня в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії.

18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів.

19 листопада в ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму заради енергозбереження.

19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури України.

Того ж дня, 19 листопада, стало відомо про те, що Україна тестує отримання електроенергії з Європи.

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