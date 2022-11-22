Газопостачання відновлено у понад 1,3 тис. неокупованих населених пунктах, електропостачання - у 1 тис. 340 н.п., водопостачання - у понад 1,4 тис. н.п.

Українські військові від початку повномасштабного вторгнення РФ на сьогодні звільнили від російських окупантів 1 тис. 886 населених пунктів.

У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та заклади освіти. Про це повідомили в Офісі президента.

"Деокуповано - 1 тис. 886 населених пунктів. Працюють: медичні заклади - у 965 н.п., заклади освіти - у 1 тис. 65 н.п., соціальні служби - у 1 тис. 264 н.п., фінансові послуги - 1 тис. 206 н.п." - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що газопостачання відновлено у 1 тис. 303 н.п., електропостачання - у 1 тис. 340 н.п., водопостачання - у 1 тис. 432 н.п., мобільний зв'язок - у 1 тис. 190 н.п.

Продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури на всіх деокупованих територіях.

Війна в Україні: останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку вторгнення українські військові ліквідували 85 тис. російських окупантів.

Днями керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил охорони і оборони півдня Наталія Гуменюк, розповіла, як зараз виглядає лінія зіткнення на півдні країни.

Експерт Олег Жданов прогнозує, що через тиждень або трохи більше того на фронті буде спостерігатися активізація бойових дій з боку ЗСУ.

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