Україна досі не отримала достатньої кількості американської зброї для доукомплектування додаткових підрозділів, розповів в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський.
"Нове озброєння США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія", – сказав президент.
Він також додав, що Росія швидше виробляє та постачає зброю до своїх бойових підрозділів, ніж це робить Захід.
"Зеленський порівняв Україну з кораблем – "не тонущим", а тим, який повинен дістатися до місця призначення цілим, врятувавши "якомога більше життів", – цитує видання слова Зеленського.
Допомога Україні від США: важливі новини
24 травня стало відомо, що Сполучені штати відправлять Україні нову партію зброї на $275 млн. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.
За інформацією Defense One, інший пакет військової допомоги Україні, оголошений держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту до Києва, частково піде на стимулювання збройової промисловості Європи, зокрема і самої України.