За словами президента, наразі американського озброєння не вистачає на Харківщині.

Україна досі не отримала достатньої кількості американської зброї для доукомплектування додаткових підрозділів, розповів в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський.

"Нове озброєння США все ще не надійшло в достатній кількості для оснащення додаткових українських бригад на північному сході, куди просувається Росія", – сказав президент.

Він також додав, що Росія швидше виробляє та постачає зброю до своїх бойових підрозділів, ніж це робить Захід.

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"Зеленський порівняв Україну з кораблем – "не тонущим", а тим, який повинен дістатися до місця призначення цілим, врятувавши "якомога більше життів", – цитує видання слова Зеленського.

Допомога Україні від США: важливі новини

24 травня стало відомо, що Сполучені штати відправлять Україні нову партію зброї на $275 млн. За словами держсекретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена, виділена раніше США "військова допомога" Україні вже "досягла лінії фронту", нова буде відправлена в стислі терміни.

За інформацією Defense One, інший пакет військової допомоги Україні, оголошений держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час візиту до Києва, частково піде на стимулювання збройової промисловості Європи, зокрема і самої України.

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