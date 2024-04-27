Ілля Євлаш зазначив, що цього разу окупанти не використовували "шахеди".

Російські окупанти в ніч на 27 квітня завдали по Україні масованого ракетного удару. При цьому загарбники використовували ракети "Калібри" і "Кинджали", але іранські дрони-камікадзе росіяни не запускали.

"Це одна з перших атак після нетривалого затишшя. Протягом певного часу вони накопичили свої резерви, ракети. Цієї ночі вони вже застосовували і "Калібри" з акваторії Чорного моря", - розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що росіяни почали інтенсивніше завдавати ударів по критичній інфраструктурі України, використовуючи стратегічні бомбардувальники Ту-95. Крім того, він зазначив, що окупанти завдали досить потужного удару із застосуванням "Кинджалів".

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"Це дуже потужна зброя, яку складно збити. У нас є тільки певні засоби, які довели свою ефективність проти них, а саме Patriot можуть ефективно протистояти, але, на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, у нас не вистачає цих систем", - вказав Євлаш.

Водночас він звернув увагу на те, що під час атаки не використовували дрони "шахеди".

"Так, "шахедів" не було, як уже протягом кількох останніх днів. Чому так? Напевно, у них є свій стратегічний задум, чому саме вони переключилися на ракети", - підсумував речник Повітряних сил.

Удар по Україні в ніч на 27 квітня - головні новини

Уночі 27 квітня окупанти завдали удару по Україні крилатими та аеробалістичними ракетами. О 3:50 оголосили тривогу через зліт Ту-95МС з аеродрому "Оленя". О 06:01 в Україні пролунав відбій повітряної тривоги.

У Повітряних силах повідомили, що загалом ворог застосував 34 ракети повітряного, наземного та морського базування. Унаслідок протиповітряного бою знищено 21 повітряну ціль.

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