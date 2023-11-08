Також знищено було, зокрема 29 артилерійських систем та вісім танків.

Збройні сили України ліквідували ще 780 російських окупантів, які прийшли на нашу землю з війною.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, загальні бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення серед особового складу орієнтовно склали вже близько 307 тис. 640 (+780 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 5 тис. 301 (+8) одиницю, бойових броньованих машин – 9 тис. 996 (+22), артилерійських систем – 7 тис. 439 (+29), реактивних систем залпового вогню - 872 (+3).

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Засобів протиповітряної оборони загарбників було знищено 572 (+2), літаків – 322, гелікоптерів – 324, безпілотників оперативно-тактичного рівня – 5 тис. 567 (+10), крилатих ракет – 1 тис. 556.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 20 одиниць, підводних човнів – 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 9 тис. 814 (+47), а спеціальної техніки – 1 тис. 54 (+5). У Генштабі додали, що дані уточнюються.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у своєму ранковому зведенні сьогодні, 8 листопада, Генштаб поінформував, що минулої доби авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога, а також чотири - по його зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, ракетні війська уразили сім артилерійських засобів, два пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, дві радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Російські окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, Збройні сили України відбили десятки атак на кількох напрямках.

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