Наші захисники уразили 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів та не тільки.

Минулої доби, 7 листопада, авіація ЗСУ завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 4 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, бійці ракетних військ не відставали від пілотів. Вони уразили 7 артилерійських засобів, 2 пункти управління, склад паливно-мастильних матеріалів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, засіб протиповітряної оборони, 2 радіолокаційних станції та станцію радіоелектронної боротьби противника.

Водночас загарбники завдали 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. В результаті атак є загиблі та поранені серед цивільних. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також постраждали.

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"Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Іванівка, Піщане, Пролетарське Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво Луганської області; Різниківка, Спірне, Роздолівка, Кліщіївка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Рівнопіль Донецької області; Тягинка Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 80 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", - додали у Генштабі.

Війна в Україні - останні новини

В ISW повідомляли, що на лівобережжі Херсонщини вперше помітили бронемашини ЗСУ. Наразі там може перебувати до 300 українських бійців.

Водночас ворог атакував на інших п'яти напрямках фронту - Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському. РФ має великі втрати під Бахмутом - ЗСУ розтрощили 11 одиниць техніки та 2 окопи загарбників.

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