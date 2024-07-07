За словами військового, Росія на даний момент має ініціативу, тоді як Україна після минулорічного літнього наступу перебуває у важкій обороні.

Продовження війни проти України зміцнює Росію. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив генерал, колишній командувач Оперативного командування Збройних сил Польщі Томаш Піотровський.

За його словами, Росія нині має ініціативу - вирішує, "де базуються сили, де вдарить". При цьому Україна після минулорічного літнього наступу перебуває у важкій обороні.

"Отже, кожна така ситуація, коли атакуюча сторона має ініціативу, диктує темп, є для неї зміцнюючою. Це Росія вирішує, скільки скерувати солдатів, на який напрямок, скільки боєприпасів, з ким розмовляти, з ким сяде за стіл, а з ким ні. Отже, кожен день такої ситуації, як є зараз, серйозно зміцнює Росію, одночасно послаблюючи Україну. І що найгірше, це не всі розуміють, так само в негативний спосіб впливає на безпеку інших європейських країн, і не тільки європейських", - констатував військовий. Відео дня

Він підкреслив, що Китай не допомагає Росії просто так, "бо треба помогти колегам".

"Китай це теж робить з певною ціллю, і та ціль цілком не економічна. Точно кожен день такого конфлікту, як маємо зараз, зміцнює Росію і знижує нашу безпеку – країн східного флангу НАТО та країн розташованих в Європі", - зазначив Пиотровський.

При цьому він не зміг однозначно відповісти на питання, що може допомогти Україні виграти війну і що для України означатиме перемога.

"Практика війни показує, це залучення нових, серйозних сил. Кажу це з повагою до рішучості України, Україна, на жаль, не в змозі мобілізувати нових, серйозних сил, тобто військо, повітряні і морські сили, які б змогли перемогти Росію. Кажу це як солдат, без серйозного закордонного компоненту, котрий включається до дій, на допомогу Україні, справа не дійде до відчутних змін найближчим часом", - резюмував польський генерал.

Війна в Україні - останні новини

Дрони СБУ перетворили на факели дві нафтобази у Росії. За даними джерела УНІАН, добу в Росії не могли погасити пожежу на території нафтобази "Лукойл-Югнєфтєпродукт".

Ще одна атака була на нафтобазу "Роснефть-Кубаньнєфтєпродукт". За даними супутникових знімків, було пошкоджено щонайменше три резервуара з паливом.

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