Впевненість Путіна у здатності РФ виграти війну ґрунтується на оцінці того, що Україна не зможе провести значущі контрнаступальні операції, вважають аналітики.

Заяви та вимоги глави Росії Володимира Путіна щодо закінчення війни свідчать про те, що він не хоче погоджуватися ні на що інше, окрім знищення української державності та ідентичності, йдеться в аналізі Міжнародного Інституту вивчення війни (ISW).

Видання відмічає, що Путін використав зустріч з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 5 липня, щоб виступити проти припинення вогню шляхом переговорів та висловив свою прихильність до "остаточного" припинення війни, що дозволить досягти його мети – знищення української державності.

"Путін заявив, що угода між Росією та Україною не повинна призвести до тимчасового припинення вогню, оскільки це дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися, і що Росія виступає за "повне" та "остаточне" припинення конфлікту", - йдеться в повідомленні. Відео дня

Путін вимагає як здачі значної частини території та населення України під російську окупацію, так і капітуляції українських військових перед початком будь-яких переговорів щодо завершення війни.

Зазначається, що Путін вже давно закликає до "демілітаризації" України – вимоги, щоб Україна відмовилася від своєї здатності чинити опір російській агресії, щоб глава Кремля міг вільно нав'язувати свою волю Україні.

У звіті наголосили, що Путін майже напевно використає капітуляцію України для досягнення своєї іншої мети – повалення демократично обраної української влади та заміни її проросійською політичною системою, яка йому до вподоби.

Військові аналітики відмічають, що українські контрнаступальні операції зі звільнення оперативно важливих територій залишаються найефективнішим способом підірвати довіру Путіна до бажаного кінцевого результату його агресивної війни проти України.

На думку експертів, впевненість Путіна у здатності Росії сприяти капітуляції або виграти тривалу війну на виснаження ґрунтується на оцінці того, що Україна не зможе провести операційно значущі контрнаступальні операції.

Експерти підкреслюють, що Захід має поспішити надати Україні необхідну підтримку для проведення контрнаступальних операцій, щоб скасувати розрахунки Путіна та уникнути затягування війни більше, ніж це необхідно для забезпечення миру, прийнятного для України та її партнерів.

Останні заяви російського диктатора

Російський правитель Володимир Путін на брифінгу після зустрічі з угорським прем'єром Віктором Орбаном заявив, що Україна відмовляється капітулювати і здавати Росії свої території тому, що тоді доведеться скасовувати воєнний стан і проводити вибори.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг сказав, що немає жодних ознак, що російський диктатор Володимир Путін готовий відмовитися від війни проти України та розпочати ведення переговорів про мир.

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