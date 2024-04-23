Найбільше російські загарбники намагалися штурмувати українські позиції на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

За поточну добу на фронті найгарячіше було на трьох напрямках. Про це йдеться в Оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Протягом доби зафіксовано 60 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, загалом, ворог завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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При цьому на Куп’янському напрямку ворог 1 раз атакував українські позиції в районі населеного пункту Берестове Харківської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

Також на Лиманському напрямку Силами оборони відбито 10 атак в районах населених пунктів Греківка Луганської області; Терни, Ямполівка Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Серебрянського лісництва, що на Луганщині. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське Луганської області та Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

Водночас на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Противник завдав авіаудару в районі Північного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 20 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр, Ступочки Донецької області.

Крім того, на Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Селидове, Карлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Очеретине, Новобахмутівка, Уманське Донецької області.

Разом з тим, на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 17 разів намагався прорвати оборону українських військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Побєда Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 2 рази атакував позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Червоне, Щербаки, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

До того ж, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, ворог здійснив за підтримки авіації 1 безуспішну атаку на позиції українських військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на фронті - останні новини

Російські окупанти намагаються прорватися до Часового Яру. Нашим воїнам ціною титанічних зусиль вдається стримувати ворога вже не одну добу.

У ЗСУ кажуть, що найгарячішими напрямками є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. При цьому ситуація складна, але контрольована Силами оборони.

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