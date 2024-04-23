Найгарячіше минулої доби було на Лиманському, Новопавлівському та Авдіївському напрямках.

Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень між російськими окупаційними військами та Силами оборони України, повідомляє Генштаб.

Зазначається, що окупанти за цей час завдали 6 ракетних, 77 авіаційних та близько 100 ударів з РСЗВ по позиціях українських захисників та населених пунктах.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує зберігати свою військову присутність задля того, щоб не допустити перекидання українських військ в інші регіоні.

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В районі Куп'янська окупанти не проводили штурмових дій. Натомість на Лиманському напрямку протягом минулої доби РФ 19 разів намагалася прорвати позиції Сил оборони України.

Ще 16 атак ворога успішно відбито на Бахмутському напрямку неподалік населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти штурмували позиції Сил оборони України 19 разів в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

Ще 20 атак ворога припали на Новопавлівський напрямок, де українські захисники продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Микільського та Урожайного.

На Оріхівському напрямку окупанти спромоглися провести 3 штурми в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного під Запоріжжям.

Крім того, російські війська не полишають спроб вибити Сили оборони з плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Протягом минулої доби там було зафіксовано 7 атак ворога – усі марні.

Українська авіація минулої доби вдарила по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. А ракетні війська вразили 1 пункту управління, 2 засоби ППО та 1 район зосередження особового складу російських окупантів.

Російсько-українська війна - що треба знати

У ніч на 23 квітня російські окупанти запустили по Україні дві балістичні ракети "Іскандер-М" та 16 ударних БпЛА типу Shahed-131/136.

Внаслідок атаки на Одесу постраждали семеро людей. Російські дрони атакували жилий сектор у місті, постраждало також щонайменше 14 квартир.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, РФ готується до прориву лінії фронту в Донецькій області з району окупованої Авдіївки.

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