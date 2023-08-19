Серед поранених 15 дітей та 15 працівників поліції.

У Чернігові завершена пошуково-рятувальна операція на місці влучання ворожої ракети "Іскандер" - 136 постраждалих, у тому числі 7 – загиблих.

Про це повідомив у Telegram міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Пошуково-рятувальна операція завершена: 136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей та 15 працівників поліції", - зазначив він.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону повідомив, що в лікарнях знаходяться 46 людей, їм надається вся необхідна допомога, решта поранених повернулись додому після наданої медичної допомоги і будуть лікуватись амбулаторно.

За його словами, зараз ще триває обстеження будинків у центрі Чернігова, де були влучання.

"Організовано штаб ліквідації наслідків удару. Зараз йдуть обходи. Ми бачимо, що більше 60 будинків і приміщень вражені ударною, вибуховою хвилею, осколками. Це близько 500 помешкань. І зараз наше головне завдання якомога швидше завершити обхід і визначити потребу у будівельних матеріалах", - сказав він.

Чаус повідомив, що є багато вибитих вікон.

"Частково є питання з електропостачанням, з рухом електротранспорту центром міста", - додав він.

За його словами, перші будматеріали почали надходити від громад, які поряд з Черніговом.

Виконуючий обов‘язки Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако повідомив, що 19-21 серпня у місті оголошені днями жалоби.

Удар Росії по Чернігову 19 серпня 2023 року

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 серпня, війська РФ вдарили ракетою по центру Чернігова, де у цей час було багато людей. Влучання було у будинок драмтеатру, де проходив масовий захід, але люди встигли зійти в укриття будівлі. Приміщення театру отримало значні руйнації.

Практично зразу стало відомо, що загинули семеро людей, серед них 6-річна дівчинка.

Омбудсмен Дмитро Лубинець повідомив, що найбільше число жертв було на зупинці громадського транспорту.

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