Оскільки літаки F-16 прибувають на передову, у Путіна є багато причин хвилюватися.

Раптова атака України під Курськом принизила російську армію. Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

Видання нагадує, що після більш ніж двох років російської військової агресії Україна перебуває в наступі. Так, у вівторок вранці щонайменше 300 українських військовослужбовців перетнули російський кордон у Курську.

"Українські війська швидко окупували 350 квадратних кілометрів території Росії та взяли десятки росіян у полон. ... Менш ніж за сорок вісім годин Україна захопила більше території, ніж за весь злощасний контрнаступ літа 2023 року", - пише видання. Відео дня

Зазначається, що наступальні операції України на Курському напрямку не сповільнюються. При цьому, на думку експертів, цей наступ має три ключові цілі:

відволікти російські сили від наступальних операцій на Донеччині;

посіяти розбрат усередині Росії;

просувати угоду щодо обміну територіями під час майбутніх переговорів.

Водночас ЗМІ прогнозує, що незважаючи на свій початковий імпульс, просування України в Курську, ймовірно, буде недовгим: західний і внутрішній тиск, ймовірно, змусить Київ змінити курс.

"Тим не менш, наступ на Курську показує, що Росія не винесла уроків із блискавичного захоплення Ростова Групою Вагнера під час заколоту в червні 2023 року. Окрім передбачуваних погроз знищення України та застосування тактичної ядерної зброї, Росія не відреагувала суттєво на наступ на Курськ. Оскільки літаки F-16 також прибувають на передову, у Путіна є багато причин для занепокоєння", - резюмають автори.

Операція у Курській області РФ

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо про прорив українсько-російського кордону в районі Курської області. Наступного дня російські пабліки повідомили, що ЗСУ взяли під свій контроль низку населених пунктів області та просуваються далі вглиб РФ.

Згодом в РФ заявили, що ЗСУ "прорвались" в Курську область. Є інформація і про десятки взятих у полон у Курській області російських військовослужбовців.

Пізніше з'явилися реакції Білого дому та ЄС на бої у Курській області. Так, представник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема завдаючи ударів по агресору на його території".

У свою чергу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначив, що США не змінили своєї політики щодо дозволу Києву використовувати американську зброю "для протидії безпосереднім загрозам, що виникають по той бік кордону".

Вас також можуть зацікавити новини:

Путін нарешті відреагував на події в Курській області

Укрпошта анонсувала адресу нового відділення в російській Суджі

"Суджанська операція": експерт підсумував, що розкрив новий прорив у РФ