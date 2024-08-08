Російські військові склали зброю.

Обмінний фонд для повернення українських військовослужбовців з полону РФ поповнився російськими військовими.

Бійці батальйону "Нахтігаль", що у складі 14 полку Сил безпілотних систем, опублікували в своєму Instagram-акаунті кадри здачі російських військових у полон. DeepState зазначає, що це відбувається на КПП "Суджа". Операція проводилася спільно з 80 окремою десантно-штурмовою бригадою.

Відео супроводжується вчорашньою заявою начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова про "зупинення прориву" на територію Росії. "Діями підрозділів прикриття державного кордону спільно з прикордонниками та підрозділами посилення, ударами авіації, ракетних військ і вогнем артилерії просування противника вглиб території на курському напрямку зупинено", - доповів він Путіну.

Ситуація в Курській області

Як відомо, 6 серпня в мережі повідомили про прорив кордону в районі Курської області. РФ звинуватила Україну в нападі, однак Генеральний штаб не коментував те, що відбувається.

Російські "воєнкори" та іноземні експерти повідомляють про значне просування територією Курської області та взяття під контроль газовимірювальної станції "Суджа".

У Офісі президента сказали, що події в Курській області можуть продемонструвати, чи справді "прості росіяни" виступають проти війни в Україні.

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