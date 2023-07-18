Очільник міноборони зауважив, що ця зустріч показала непохитну підтримку України з боку партнерів.

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив короткі підсумки 14-го засідання у форматі "Рамштайн". Ключовими темами стали нові постачання зброї та обладнання, необхідного для визволення територій України.

Як зазначив міністр у Twitter, ця зустріч показала непохитну підтримку України з боку партнерів. Він наголосив, що фокус засідання був на засобах ППО, боєприпасах та броні.

Також він оголосив про створення нових ініціатив та розвиток ІТ-коаліції, кроки зі втілення якої представили премʼєр-міністр Люксембургу Франсуа Бауш та міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Крім того, Резніков подякував міністру оборони Литви Арвідасу Анушаускасу та "всім литовським друзям" за ініціативу зі створення коаліції з розмінування.

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"Окрема подяка великому другу України та моєму другові очільнику Пентагону Ллойду Остіну за лідерство в безпрецедентній коаліції проти зла. Разом ми важко працюємо, щоб досягти перемоги, справедливого миру та кращого майбутнього", – резюмував Резніков.

Засідання у форматі "Рамштайн"

З квітня 2022 року міністри оборони десятків країн світу збираються на зустрічі, де обговорюють надання Україні різноманітної допомоги, серед якої, зокрема, танки, засоби ППО, різноманітна військова техінка тощо. Остання така зустріч відбулася у вівторок, 18 липня.

Напередодні зустрічі міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Повідомлялося, що це засідання мало зосередитися на короткотермінових потребах України стосовно протиповітряної оборони і снарядів, а також на підтримці і тиловому забезпеченні нашої країни в довгостроковій перспективі.

На початку засідання 18 липня очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив, що ЗСУ перехопили ініціативу на полі бою. Він також додав, що Штати не припинять підтримувати Україну у стримуванні російської агресії та захисту її громадян.

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