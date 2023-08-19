Міністр окремо підкреслив, що лише президент вирішує питання відставки голови МОУ.

Міністр оборони Олексій Резніков відреагував на чутки про те, що президент Зеленський планує змінити голову МОУ.

В інтерв’ю "24 каналу" Резніков повідомив, що він "може і сам звільнитися".

"Коли ми з президентом в серпні 2021 року обговорювали його пропозицію (щодо посади – ред.), він знав, що це не було моєю мрією. Ми одразу обговорили, що це – тимчасова історія для мене. Я не є людиною, яка хоче бути чиновником все своє життя. В мене немає політичних амбіцій. Він знає про мої плани - бажання читати лекції і займатись приватною практикою", - сказав Резніков.

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Міністр окремо підкреслив, що лише президент вирішує питання відставки голови МОУ. Водночас Резніков припустив, що може звільнитись і за власним бажанням, якщо "уже не буде сил та почуття гумору сміятись над людьми, які хочуть його відставки".

Відставка Резнікова з посади міністра оборони

У січні цього року на тлі корупційних скандалів у Міноборони свої посади втратили заступник Резнікова В'ячеслав Шаповалов, а також директор одного з департаментів Богдан Хмельницький.

Після цього скандалу до звільнення був близький і сам Резніков. Зокрема голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що Резнікова замінить на посаді голови МОУ Кирило Буданов. Втім, ротації не відбулося і Резніков зберіг свій портфель.

У серпні знову почали ширитися чутки про звільнення Резнікова і навіть нардеп повідомляв, що чинного очільника Міноборони можуть відправити послом у Велику Британію.

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