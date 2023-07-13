Він повідомив, що за підсумками саміту Альянсу, військову допомогу запропонували сім країн.

Західні партнери, які брали участь у саміті НАТО, пообіцяли надати Україні військову допомогу на суму близько 1,5 млрд євро.

"Зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними. Україна отримає понад 1,5 млрд євро військової допомоги від своїх міжнародних партнерів", - написав міністр оборони України Олексій Резніков у "Твіттері".

Резніков повідомив, що за підсумками саміту Альянсу, військову допомогу запропонували сім країн. Серед них був пакет допомоги від Німеччини на 700 млн євро, який включає 25 танків Leopard.

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Крім того, міністр розповів, що військову допомогу виділили Франція, Великобританія, Нідерланди, Канада та Норвегія.

Також пакет військової допомоги надасть Австралія, яка не є членом НАТО.

Саміт НАТО

На початку тижня у Вільнюсі відбувся саміт НАТО. На полях саміту НАТО у Вільнюсі український президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей з лідерами держав-членів Альянсу. Він розповів, що на саміті були прийняті рішення про надання Україні різних типів озброєння і техніки, які допоможуть наблизити перемогу над російськими окупантами.

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