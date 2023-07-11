США "пошлють позитивний сигнал" про членство України в НАТО, пообіцяв, своєю чергою, Джейк Салліван.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг продовжує говорити натяками щодо наближення України до Альянсу. Як пише Sky News, у розмові з журналістами він сказав, що "впевнений", що НАТО ухвалить рішучі дії щодо України.

За його словами, зараз союзники завершують роботу над комюніке. У короткому вступному слові він додав: "Україна стала набагато ближчою до НАТО, вже час відобразити це у всіх рішеннях НАТО".

The Guardian, своєю чергою, посилаючись на заяву радника Байдена з нацбезпеки Джейка Саллівана, пише, що США "пошлють позитивний сигнал" про членство України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Крім того, за словами Саллівана, буде узгоджено новий пакет допомоги НАТО для України.

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НАТО і Україна - саміт у Вільнюсі

Сьогодні, 11 липня, у Вільнюсі стартує саміт НАТО. Лідери країн-членів Альянсу досі не вирішили долю заявки на членство України.

Київ же чекає відповідний сигнал на готовність Альянсу прийняти до свого складу Україну вже зараз. Напередодні Зеленський висловив подяку всім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять, і які прийняли відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо інтеграції нашої країни.

Раніше Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу Плану дій щодо членства. На що президент США Джо Байден заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО у розпал війни. До розгляду цього питання повернуться тільки після встановлення миру.

Багато країн НАТО готові підтримати вступ України після закінчення війни, проте цьому чинять опір Німеччина і США. Останні зосереджені на нагальних потребах Києва у боротьбі з російськими окупантами.

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