Під час перемовин на саміті були ухвалені рішення про надання Україні різних типів озброєння та техніки, зокрема систем ППО та броньовиків.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на саміті НАТО були ухвалені рішення про надання Україні різних типів озброєння та техніки, які допоможуть наблизити перемогу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на брифінгу на запитання про те, чи наблизив саміт НАТО у Вільнюсі перемогу України, Зеленський відповів: "Так".

Зокрема, глава держави пояснив, яким чином вдалося досягти такого наближення.

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"Ми маємо дуже важливий момент захисту нашого неба - системи ППО. І це дуже важливо. Зараз є невеличкі кроки вперед. Не буду говорити щодо кількості "Петріотів", але важливо, що рішення прийнято", - сказав Зеленський.

Крім того, ухвалені рішення щодо надання Україні броньованих машин різного типу, зокрема Bushmaster від Австралії.

"І хотілося б мати прорив щодо артилерії. Ми це обговорюємо. Є позитив, але рішень конкретних поки що немає. Але на це потрібен просто час. Потужна зброя завжди наближає перемогу на полі бою", - додав президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі - результати

Як повідомляв УНІАН, на полях саміту НАТО у Вільнюсі Зеленський провів низку зустрічей із лідерами держав-членів Альянсу. За результатами цих зустрічей стало відомо про нові партії військової допомоги для України.

Так, за словами Зеленського, Австралія передасть Україні 30 бронетранспортерів Bushmaster, Німеччина - додаткові пускові установки "Patriot" та ракети для них, а Канада - бронетехніку.

Крім того, після перемовин із прем’єром Нідерландів Марком Рютте президент України заявив, що Нідерланди розпочнуть підготовку українських пілотів у серпні. Лідери України та Нідерландів також домовилися про зміцнення української протиповітряної оборони та артилерії.

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