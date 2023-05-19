Відзначається, що росіяни стали використовувати менше снарядів, ніж раніше, але все одно багато.

Міністр оборони Олексій Резніков озвучив колосальне число снарядів, яке армія Російської Федерації витрачає за добу війни проти України. Він зазначив, що це число досягає 25-30 тисяч, що в рази менше, ніж раніше, але все одно дуже багато.

"За нашими підрахунками росіяни витрачали до 60 тисяч снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогоднішній день, за нашими підрахунками, вони вже використовують на добу 25-30 тисяч снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато", - повідомив глава оборонного відомства в рамках україно-американського форуму.

При це він вказав, що країни Північноатлантичного альянсу не були готові до війни, їх алгоритми дій заточені на мирний час.

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"Процедури, які на сьогоднішній день є в НАТО - правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, в якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, - до цього країни НАТО не були готові", - підсумував Резніков.

Виробництво ракет в Росії - що відомо

Європейські санкції повинні були перешкоджати продовженню війни Росії проти України, але Москва пристосувалася обходити обмеження за допомогою третіх країн.

За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скибицького, Кремлю вдалося налагодити виробництво боєприпасів. Росіяни в змозі виробляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинджалів" - дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9м723 к "Іскандер-М" – п'ять одиниць.

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