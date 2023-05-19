Міністр оборони розповів, яку важливу річ роблять захисники Бахмута.

Під Бахмутом російські війська втрачають по батальйону на день. Загальні втрати окупантів на Бахмутському напрямку сягнули до 70 тисяч осіб.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в кулуарах Україно-американського форуму, пише РБК-Україна.

"За нашими оцінками, вони (росіяни, - ред.) по батальйону в день там (під Бахмутом, - ред.) втрачають і продовжують це робити", - сказав Резніков.

Відео дня

Міністр зазначив, що захисники Бахмута роблять важливу річ, зменшуючи наступальний потенціал росіян і, таким чином, не даючи їм піти в наступ на інших ділянках фронту.

"Якщо порахувати, я думаю, на сьогодні до 70 тисяч втрат росіяни зазнали лише на Бахмутському напрямку, маю на увазі вбитих та поранених разом", - заявив Резніков.

Війна в Україні - ситуація в Бахмуті

Як повідомляв УНІАН, за словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, українські військові продовжують просуватися на флангах під Бахмутом. Утім, звільнення територій дається нелегко, бо окупанти активно намагаються повернути втрачені позиції. Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку тривають запеклі бойові дії.

В Інституті вивчення війни своєю чергою зазначають, що під час контратак 18 травня ЗСУ перехопили тактичну ініціативу та здобули значущі успіхи в районі Бахмута.

Тим часом командир самохідної артилерійської батареї 30-ї окремої механізованої бригади Андрій Свирида ("Уж") розповів, що інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку настільки велика, що всі довколишні поля та околиці вкриті тілами російських загарбників.

Вас також можуть зацікавити новини: