Армія Російської Федерації вичерпала значний запас ракет. Попри санкції Кремлю вдалося налагодити виробництво боєприпасів.
За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, знайдені уламки російських ракет вказують, що їх виробили в першому кварталі поточного року.
"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" в окупований Крим. Зараз росіяни в змозі виробляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинджалів" - дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - повідомив представник розвідки в коментарі РБК-Україна.
Скібіцький вказав, що росіянам "вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, попри міжнародні санкції".
Ракети "Кинджал" - останні новини
Українські воїни за допомогою установок Patriot довели, що у Російської Федерації немає сучасних ракет. "Кинджали", якими так пишалися в Кремлі, виявилися не такими вже й незбивними.
Під час ракетної атаки в ніч на 16 травня укранська система ППО збила всі шість ракет Х-47 "Кинджал". Це вже не перший випадок знищення цих російських ракет. Перший раз "Кинджал" збили в ніч на 4 травня.