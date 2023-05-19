Вадим Скібіцький зазначив, що росіяни б'ють по Україні "свіжими" ракетами.

Армія Російської Федерації вичерпала значний запас ракет. Попри санкції Кремлю вдалося налагодити виробництво боєприпасів.

За словами заступника начальника ГУР Міноборони Вадима Скібіцького, знайдені уламки російських ракет вказують, що їх виробили в першому кварталі поточного року.

"Вони щонайменше двічі на місяць завозять "Калібри" в окупований Крим. Зараз росіяни в змозі виробляти близько 25 "Калібрів" на місяць, Х-101 - 35 одиниць, "Кинджалів" - дві одиниці на місяць, балістичних ракет 9М723 до "Іскандер-М" - п'ять одиниць", - повідомив представник розвідки в коментарі РБК-Україна.

Відео дня

Скібіцький вказав, що росіянам "вдається завозити комплектуючі для виробництва ракетного озброєння, попри міжнародні санкції".

Ракети "Кинджал" - останні новини

Українські воїни за допомогою установок Patriot довели, що у Російської Федерації немає сучасних ракет. "Кинджали", якими так пишалися в Кремлі, виявилися не такими вже й незбивними.

Під час ракетної атаки в ніч на 16 травня укранська система ППО збила всі шість ракет Х-47 "Кинджал". Це вже не перший випадок знищення цих російських ракет. Перший раз "Кинджал" збили в ніч на 4 травня.

Вас також можуть зацікавити новини: